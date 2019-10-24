Сноуден предсказал дальнейшее вмешательство США в российские выборы

Вашингтон, 24 октября. США обязательно продолжат вмешиваться в российские выборы в будущем. Об этом заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден в интервью американскому комментатору Джо Рогану.

«Нет сомнений, что Америка будет вмешиваться в российские выборы», — цитирует Сноудена НСН.

Бывший сотрудник ЦРУ напомнил, что за последние 50 лет Вашингтон вмешивался в выборы в нашей стране 81 раз. Сноуден подчеркнул, что спецслужбам известно о влиянии на политические процессы, однако об этом не принято говорить открыто, передает Deita.ru.

Отметим, что США вмешивались в выборы, которые прошли в России 8 сентября. Ранее Федеральное агентство новостей представило собственное расследование «Анатомия протеста 2019», касающееся данного факта. Выяснилось, что работников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального, стоящего за организацией массовых беспорядков, прошедших в Москве летом 2019 года, консультировал сотрудник службы безопасности американского посольства в России Стивен Секстон. Как установило ФАН, этот человек также работал в Сербии, Южной Корее и Туркменистане, а снимки Секстона были опубликованы на архивном сайте американского Госдепа. Кроме того, стало известно, что ФБК получал финансирование с Запада. Расследование ФАН изучили в комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.