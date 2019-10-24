Брюссель, 24 октября. Европарламент проголосует в четверг по резолюции с осуждением военной операции Турции против курдов-террористов на севере Сирии. В документе содержится предложение для Европейского союза ввести визовые запреты в отношении турецких должностных лиц.

Кроме того, предлагается приостановить торговые преференции для турецкой сельхозпродукции. ЕП примет резолюцию с осуждением операции Турции против курдов-террористов в Сирии. Отмечается, что проект был выработан в Страсбурге по итогам обсуждений на сессии. Он внесен в базу Европейского парламента. В одном из пунктов говорится, что Европарламент призывает ввести ряд целенаправленных санкций и визовых запретов в отношении турецких должностных лиц.

Напомним, антитеррористическая операция «Источник мира» проходила с 9 по 22 октября на севере Сирии.

Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс достигли соглашения о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны». Вечером во вторник срок соглашения истек.

Днем во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи в Сочи провели переговоры, сообщала «Газета.ру». После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары против курдов-террористов.

Президенты по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут в течение 150 часов содействовать выводу курдских бандформирований.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя прошедшие в Сочи переговоры между РФ и Турцией по ситуации в Сирии, приветствовал усилия по деэскалации ситуации в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.