Москва, 24 октября. Депутат Государственной думы Сергей Боярский сообщил, что к его проекту, допускающему курение в специально выделенных помещениях аэропортов, подготовлены поправки. Об этом он сообщил в социальной сети в Instagram.
По его словам, они подразумевают приравнивание всех способов доставки табака, в том числе электронных сигарет и вейпов, к обычным сигаретам. Как уточнил Боярский, в России хотят приравнять вейпы к сигаретам, в случае принятия «IQOS, GLO, электронные сигареты, вейпы запретят курить в ресторанах, торговых комплексах, а также на вокзалах, прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение табака».
Когда мы принимали в первом чтении мой авторский законопроект о возможности установки курительных кабин в «стерильных» зонах аэропортов, который призван вернуть чистый воздух в санитарные комнаты и общественные пространства наших авиаузлов, от псевдозащитников здорового образа жизни (читай - лживых лоббистов напрасных пластырей, спреев и жвачек с никотином) посыпались огульные обвинения меня и коллег в защите интересов табачных компаний. Тогда во время обсуждения этого законопроекта на пленарном заседании, руководитель нашей фракции Сергей Иванович Неверов с высокой трибуны Государственной Думы заявил, что мы должны уравнять в правах простых курильщиков с обладателями различных дорогостоящих систем нагревания табака и пр. Мы внесли поправки к моему законопроекту - они приравнивают все способы доставки никотина и бестабачных курительных смесей к курению простых сигарет с соответствующими ограничениями, установленными действующим антитабачным законом. Это означает, что, в случае их принятия, IQOS, GLO, электронные сигареты, вейпы и тд нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение табака, а в случае с аэропортами их можно будет использовать только в курительных кабинах, установку которых мы планируем разрешить операторам наших аэропортов. Уже завтра Комитет Государственной Думы по здравоохранению может рассмотреть их. #курилки #чистыйвоздух #здравыйсмысл #точтонасобъединяет #госдума
Ранее Кабмин РФ поддержал включение электронных сигарет в антитабачный закон.
Закон об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят парламентом до конца этого года. Документ может вступить в силу уже с 1 января 2020 года.
Авторами законопроекта о распространении антитабачного закона на электронные сигареты выступают сенаторы Валерий Рязанский, Лариса Тюрина и Эдуард Исаков. Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Кабмин обращает внимание на целесообразность усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.