Москва, 24 октября. Депутат Государственной думы Сергей Боярский сообщил, что к его проекту, допускающему курение в специально выделенных помещениях аэропортов, подготовлены поправки. Об этом он сообщил в социальной сети в Instagram.

По его словам, они подразумевают приравнивание всех способов доставки табака, в том числе электронных сигарет и вейпов, к обычным сигаретам. Как уточнил Боярский, в России хотят приравнять вейпы к сигаретам, в случае принятия «IQOS, GLO, электронные сигареты, вейпы запретят курить в ресторанах, торговых комплексах, а также на вокзалах, прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение табака».

Ранее Кабмин РФ поддержал включение электронных сигарет в антитабачный закон.

Закон об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят парламентом до конца этого года. Документ может вступить в силу уже с 1 января 2020 года​​​.

Авторами законопроекта о распространении антитабачного закона на электронные сигареты выступают сенаторы Валерий Рязанский, Лариса Тюрина и Эдуард Исаков. Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Кабмин обращает внимание на целесообразность усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.