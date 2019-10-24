Клинцевича рассмешило решение США по санкциям после операции в Сирии

Москва, 24 октября. Член оборонного комитета СФ Франц Клинцевич призвал США присоединиться к конструктивным действиям России и Турции в Сирии после окончания операции Анкары против курдов-террористов. По его словам, это поможет Вашингтону «сохранить свое лицо».

Сенатор обвинил США в пиаре и призвал их решать проблему нахождения курдских вооруженных формирований на севере Сирии, подконтрольных американской стороне.

«Неужели кто-то в США полагает, что введение или отмена санкций может повлиять на политику таких самодостаточных государств, как Россия или Турция. Честно говоря, просто смешно», — подчеркнул Клинцевич.

Российский сенатор отметил, что у США еще есть шанс присоединиться к конструктивным действиям России и Турции на Ближнем Востоке, чтобы «сохранить своей лицо».

Как сообщала «Газета.Ru», американские власти сняли рестрикции против минобороны и минэнерго Турции, а также руководителей этих ведомств. Отмечалось, что из санкционных списков исключены глава военного ведомства, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, а также министр энергетики Фатих Донмез и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Ограничения в отношении них были введены в связи с ситуацией в Сирии, но после объявления о прекращении военной операции и создании зоны безопасности на турецко-сирийской границе глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что они будут сняты.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, указано, что с 23 октября на сирийскую сторону границы за пределами зоны турецкой операции вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут на протяжении 150 часов содействовать выводу курдских бандитских формирований. По окончании переговоров лидеров двух стран руководитель МИД России Сергей Лавров заявил о прекращении военной операции Анкары против курдов-террористов.

С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских боевиков. Как заявлял Эрдоган, целью военных действий является уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. Речь шла также об освобождении приграничных территорий от курских бандформирований, которых Анкара считает связанными с запрещенной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.