Москва, 24 октября. США не рассматривают планы нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил, считают эксперты. Как уточнили специалисты, Вашингтон опасается России, несмотря на распад Советского Союза и многократное уменьшение оборонного бюджета.

Китайские СМИ объяснили, почему США не нападают на Россию. Как пишет издание Sohu, по мнению американской стороны, российские стратегические ядерные силы все еще пребывают в полной боевой готовности, что «вынуждает американцев держать порох сухим». Журналисты напомнили, что в современных реалиях, если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она «считается гегемоном».

Ранее стало известно, что жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне. Об этом пишет шведская газета Svenska Dagbladet. В ЕС осознают, что в случае военного конфликта США и России Европа превратится в ядерное поле боя, считает ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

По данным результатов опроса Европейского совета по международным отношениям, от 53% до 85% европейцев предпочли бы сохранить нейтралитет. Однозначную поддержку Вашингтону выразили от 3% до 19% жителей 14 стран ЕС.

Столь низкие показатели газета связывает с тем, что США слишком активно продвигают позицию «Америка превыше всего». Среди опрошенных нашлись и те, кто открыто заявил о поддержке России в потенциальном конфликте.

Европейцы начинают понимать, что они находятся на острие военного соперничества двух сверхдержав, говорит Александров. После разрушений Первой и Второй мировых войн европейцы насытились вооруженными конфликтами в отличие от США, утверждает военный эксперт. Воевать в Европе никто не хочет. Европа превратилась бы в ядерное поле боя между СССР и США, где были бы основные разрушения, подчеркивает Александров.