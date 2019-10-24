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Зеленский жаловался на давление Трампа за две недели до инаугурации, сообщили СМИ

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Зеленский жаловался на давление Трампа за две недели до инаугурации, сообщили СМИ

Вашингтон, 24 октября. Президент Украины Владимир Зеленский за две недели до инаугурации обсуждал со своими помощниками давление, которое предположительно оказывали на него американский лидер Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на три источника.

Как указывает СМИ, в мае 2019 года Зеленский пожаловался членам своей команды, что Трамп заставляет его инициировать антикоррупционное расследование в отношении газовой компании Burisma. В правление этой организации в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

По данным источника Associated Press, за две недели до инаугурации Зеленский собрал нескольких советников, чтобы обсудить энергетические проблемы Украины, передает «Газета.ру». В ходе встречи украинский лидер советовался по поводу реакции на давление со стороны Трампа. Предполагается, что президент США говорил с Зеленским об антикоррупционном расследовании по телефону в апреле текущего года, сообщает «Царьград».

Напомним, это уже не первое сообщение СМИ о давлении Трампа на украинского лидера. Так, ранее в США разгорелся скандал после публикации The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что глава Белого дома в ходе телефонных переговоров, состоявшихся в июле 2019 года, требовал от Зеленского начать расследование в отношении сына Джозефа Байдена.

После этого в США запустили процедуру импичмента Трампа, пишут «Известия». В результате Белый дом обнародовал расшифровку переговоров президентов США и Украины, и сообщение СМИ было опровергнуто.

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Источник: Associated Press
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