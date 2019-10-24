Россия усиливает подразделения военной полиции в Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Шойгу провел переговоры с командованием СДС Министр обороны России Сергей Шойгу провел очередные переговоры по Сирии. На сей раз с представителями курдских сил в регионе, в частности, с Мазлумом Абдо, главнокомандующим так называемых «Сирийских демократических сил». По видеосвязи они обсудили выполнение соглашений, достигнутых на последней встрече президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, что лидеры стран договорились о прекращении военной операции Анкары и подписали меморандум — согласно нему курдские бандформирования должны покинуть север Сирии в течение 150 часов. Ситуацию проконтролируют российская военная полиция и сирийская погранслужба. Маршруты их патрулей, а также численность подразделений в ближайшее время увеличатся. Ранее Эрдоган ясно давал понять, что в этом вопросе все зависит от курдских группировок, признанных Анкарой террористическими, а возобновить турецкую операцию он может в любой момент.

Россия призвала США уничтожить химоружие Еще одна миротворческая инициатива прозвучала на полях ООН. Россия призывает США уничтожить свои запасы химического оружия. С таким обращением выступил Андрей Белоусов, представитель нашей страны во всемирной организации. Он напомнил, что Россия уничтожила химический арсенал еще в 2017 году. В то же время Белоусов отметил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) расколота из-за политизированных скандалов, в частности, «дела Скрипалей» и сирийского досье, призванного дискредитировать официальные власти Дамаска. Дипломат предложил создать новую структуру под эгидой ООН, которая займется беспристрастным расследованием подобных инцидентов.

Под Брестом проходят военные учения Под Брестом продолжаются совместные военные учения России и Белоруссии. Кадры ночных стрельб опубликовало наше Министерство обороны. Десантники обеих стран попрактиковались в наступательных операциях, преодолевая массированную оборону условного противника. Перед военными стояла задача уничтожить огневые точки и пункты управления — в ударную группировку вошли боевые машины и артиллерия. Напомним, что маневры России и Белоруссии стартовали в понедельник, участие в них принимают около 1000 военнослужащих.