Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business

Москва, 24 октября. Россия заняла 28-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Busines – 2020, улучшив свои позиции на три пункта.

Как сообщают «Известия», об этом журналистам рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин, добавив, что за последние три года наша страна улучшила позиции в экономическом рейтинге сразу на 12 строчек.

«Россия остается лучшей из стран БРИКС, мы опережаем половину Европы в этом рейтинге. Позади нас такие страны, как Франция и Голландия, находимся между Австрией и Японией», — отметил глава Минэкономразвития.

Глава экономического министерства напомнил, что рейтинг Всемирного банка демонстрирует насколько стандартные процедуры для бизнесменов легче или тяжелее по сравнению с другими государствами.

«С процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью регулирования, это главная задача правительства на ближайшее время», — резюмировал Максим Орешкин.

Напомним, ранее стало известно, что нефтяная компания «Лукойл» в очередной раз возглавила рейтинг Forbes крупнейших частных компаний России. Эксперты отмечают, что выручка компании, образованной в 1993 году, составила за 2018 год более восьми триллионов рублей, а в штате компании числятся более 100 тысяч сотрудников.

В тройку лидеров также вошла еще одна нефтяная компания — «Сургутнефтегаз», которая расположилась на втором месте с выручкой в 1,867 трлн рублей, а третью позицию заняла X5 Retail Group — компания-лидер российской розницы, возникшая в результате объединения торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» в 2006 году.