Пушков рассказал о «факторе Путина» в договоренностях с Турцией по Сирии

Москва, 24 октября. Член комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter-аккаунте подписание меморандума между РФ и Турцией об урегулировании ситуации на границе Сирийской Арабской Республики и Турции после окончания операции Анкары против курдов-террористов, указав на «фактор Путина».

Российский сенатор напомнил о словах турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который в понедельник сказал, что ни в коем разе не поддастся на угрозы и рестрикции. Однако на следующий день, как указал Пушков, после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил о прекращении военной операции.

«Ощутите разницу между реакцией Анкары на силовое давление и ее реакцией на дипломатию. Фактор Путина», — написал он.

Как сообщала «Газета.Ru», на прошлой неделе Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс достигли соглашения о временной приостановке военной операции турецкой армии в Сирии на 120 часов. За это время курдские террористы должны были покинуть указанную 30-километровую зону безопасности. Турция пригрозила, что продолжит антитеррористическую операцию до полной зачистки курдских бандформирований, если курды-террористы не покинут территории в установленные сроки.

Во время сочинских переговоров 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли соглашений о том, что курды-террористы должны будут отойти вглубь САР на 30 километров в течение 150 часов, начиная с полудня (по московскому времени) 23 октября.

По окончании встречи лидеров двух государств министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил об окончании турецкой операции против курдских боевиков на севере САР.

Анкара 9 октября начала в Сирии военную операцию, направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России), чтобы пресечь деятельность курдов-боевиков и сформированных с их помощью «спящих» экстремистских ячеек в регионе.

Как сообщил позднее представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в интервью НСН, Россия является гарантом перемирия в САР. По его словам, курды «всегда рады российской военной полиции».

1 Организация запрещена на территории РФ.