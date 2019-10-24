СМИ узнали о новой утечке данных клиентов Сбербанка «на миллион строк»

Москва, 24 октября. Личные данные клиентов Сбербанка на миллион строк, накопленные с 2015 года, опубликованы на одном из теневых ресурсов 13 октября текущего года.

Как сообщает издание «Коммерсант», найденная база содержит полную информацию о клиентах финансово-кредитного учреждения, имеющих кредиты или кредитные карты: паспортные данные, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности.

По информации газеты, эта утечка примечательна тем, что данные выгружены по последнему звонку клиента в банковскую организацию, при этом продавец предлагает покупателю даже аудиозапись разговора.

Отмечается, что в базе содержатся данные клиентов 10 из 11 территориальных учреждений Сбербанка.

Продавец, которому позвонили журналисты издания, сообщил, что информация собирается в течение четырех лет — с 2015 года. По его словам, цена одной строки составляет 30 рублей.

В пресс-службе финансовой организации заявили, что «таких утечек персональных данных клиентов не зафиксировано».

Напомним, 3 октября Сбербанк сообщил о возможной утечке личных данных минимум 200 клиентов.