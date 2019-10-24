Курды-террористы в Сирии будут вынуждены отказаться от сепаратистских планов

Дамаск, 24 октября. По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, курды-террористы на севере Сирии будут вынуждены отказаться от сепаратистских планов.

Размышлениями на тему специалист поделился в интервью изданию «Экономика сегодня», отметив, что на фоне последних событий курды больше не имеют политического веса в регионе.

«Дамаск дал понять, что ни об автономии, ни об отдельном государстве речи идти не может – Сирия останется единым государством. Боевикам придется сложить оружие и договариваться, хотя они и попытаются себе выторговать какие-то преференции», — пояснил эксперт.

По словам Коновалова, официальный Дамаск занял жесткую позицию, поэтому, как бы курдам не хотелось, но им придется вернуться к жизни, которая предшествовала войне в Сирии.

«Вопрос уже поставлен ребром – политических амбиций у курдов-боевиков быть не может, равно как и недопустимо разжигание новых конфликтов в противовес общему процессу мирного урегулирования», — констатирует военный эксперт.

Как напоминает RT, во вторник российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

В частности, в документе фиксируется, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» будут введены подразделения военной полиции РФ и пограничной службы САР.