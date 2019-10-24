Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера

Москва, 24 октября. Из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, Москва намерена направить Еревану ноту протеста.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказался документ, Россия обратится с просьбой к главе военного ведомства Армении урегулировать сложившуюся ситуацию.

Агентство напоминает, о том, что армянское министерство обороны сорвало контракт на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, стало известно еще в августе текущего года.

В ноте российской стороны говорится, что заявка на участие ORSIS в тендере была «без веских оснований отклонена», а сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» ВС Армении.

Кроме того, по мнению Москвы, армянское военное ведомство, безо всяких на то оснований, обратилось в банк за получением банковской гарантии участия в тендере.

«По закону компания должна была выплатить такую компенсацию, если бы она выиграла тендер и сама отказалась от подписания контракта», — говорится в документе, который был подписан 22 октября.

Как напоминает RT, на ежегодном совещании руководителей центрального аппарата МИД и глав органов дипломатической службы Армении в зарубежных государствах руководитель внешнеполитического ведомства Армении рассказал о внешнеполитических приоритетах Еревана.

Зограб Мнацаканян напомнил, что Москва и Ереван остаются надежными стратегическими союзниками, так как государства объединяют «общая история, тесные культурные и человеческие связи».