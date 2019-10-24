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США начинают осознавать исходящую от «Азова» угрозу, уверен Антонов

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США начинают осознавать исходящую от «Азова» угрозу, уверен Антонов

Вашингтон, 24 октября. Посол России в США Анатолий Антонов считает, что американский конгресс начал осознавать угрозу, которую представляет запрещенный в РФ батальон «Азов».

Размышлениями на тему российский дипломат поделился в интервью РИА Новости, напомнив, что ранее государственному секретарю США Майку Помпео стали поступать соответствующие вопросы от американских парламентариев.

«Инициатива ряда американских законодателей, заинтересовавшихся, почему неонацистское формирование «Азов» не включено в список террористических организаций госдепа, безусловно заслуживает внимания», — пояснил российский дипломат. 

«Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют «Азов», — добавил Антонов.

Посол России в США напомнил о реабилитации на Украине пособников Третьего Рейха, переименовании улиц городов страны в честь преступников, а также возведении им памятников.

Как напоминает «Газета.ru», ранее политический аналитик Владимир Соловейчик объяснил, почему в Соединенных Штатах хотят признать «Азов» террористической организацией.

США начинают осознавать исходящую от «Азова» угрозу, уверен Антонов

Как отметил эксперт, по всем критериям украинский националистический батальон, вдохновляемый неонацистской бандеровской идеологией, «вполне можно считать сборищем не только палачей и душегубов — украинских националистов, но и сборищем террористов».

По мнению эксперта, сейчас остается дождаться реакции госсекретаря США Майка Помпео, чтобы сделать выводы, готова ли в данном вопросе американская исполнительная власть прислушаться к мнению власти представительной.

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Источник: РИА Новости
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