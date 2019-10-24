США начинают осознавать исходящую от «Азова» угрозу, уверен Антонов

Вашингтон, 24 октября. Посол России в США Анатолий Антонов считает, что американский конгресс начал осознавать угрозу, которую представляет запрещенный в РФ батальон «Азов».

Размышлениями на тему российский дипломат поделился в интервью РИА Новости, напомнив, что ранее государственному секретарю США Майку Помпео стали поступать соответствующие вопросы от американских парламентариев.

«Инициатива ряда американских законодателей, заинтересовавшихся, почему неонацистское формирование «Азов» не включено в список террористических организаций госдепа, безусловно заслуживает внимания», — пояснил российский дипломат.

«Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют «Азов», — добавил Антонов.

Посол России в США напомнил о реабилитации на Украине пособников Третьего Рейха, переименовании улиц городов страны в честь преступников, а также возведении им памятников.

Как напоминает «Газета.ru», ранее политический аналитик Владимир Соловейчик объяснил, почему в Соединенных Штатах хотят признать «Азов» террористической организацией.

Как отметил эксперт, по всем критериям украинский националистический батальон, вдохновляемый неонацистской бандеровской идеологией, «вполне можно считать сборищем не только палачей и душегубов — украинских националистов, но и сборищем террористов».

По мнению эксперта, сейчас остается дождаться реакции госсекретаря США Майка Помпео, чтобы сделать выводы, готова ли в данном вопросе американская исполнительная власть прислушаться к мнению власти представительной.