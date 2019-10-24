Москва, 24 октября. Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден рассказал, как «попал в ловушку» в России.

Размышлениями на тему экс-сотрудник специальных служб США поделился в интервью аудио- и видеоподкасту Joe Rogan Experience, отметив, что пребывание в России не облегчает его жизнь.

«Люди не помнят этого, но я направлялся в Латинскую Америку, когда власти США аннулировали мой паспорт, из-за чего я оказался заблокирован в России», — напомнил Сноуден.

Кроме того, в беседе с американским комментатором Джо Роганом, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ не исключил, что российские власти в любой момент могут не продлить ему вид на жительство.

«Безопасность — это не то, ради чего я вышел с разоблачениями. Если бы я хотел быть в безопасности, то сидел бы до сих пор на Гавайях и зарабатывал бы кучу денег, шпионя за всеми вами», — констатировал Эдвард Сноуден.

Как напоминает «Газета.ru», ранее бывший сотрудник специальных служб США рассказал, что живет нормальной жизнью в Москве. По словам Сноудена, он живет как обычно, однако старается держать дистанцию по отношению к российскому обществу.

Также он признал, что круг его общения ограничен англоязычной сферой. Свободное время Сноуден проводит, гуляя по Москве с друзьями и супругой. Кроме того, он пишет журнал.