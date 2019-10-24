В правительстве Латвии пожаловались на большое число бездельников в стране

Рига, 24 октября. Советник председателя правительства Латвии Имантс Парадниекс пожаловался, что в стране находится большое количество бездельников.

С заявлением на тему помощник латвийского премьер-министра по вопросам демографии выступил на брифинге с журналистами, отметив, что за пределы страны в поисках работы за последние 10 лет уехали около 300 тысяч человек.

«У нас слишком много бездельников, которым выгодно таковыми являться. Большая часть людей считают, что им невыгодно работать, что это нормально. Все это надо привести в порядок», — посетовал Парадниекс.

«Пока у нас десятки тысяч безработных, говорить не о чем, это намного больше, чем должно быть. Это неправильно — только потому, что система работает неправильно», — констатировал советник латвийского премьера.

В заключении общения с журналистами политик добавил, что систему социальных пособий в Латвии надо пересмотреть, чтобы люди занимались поиском работы, а не сидели дома.

Как напоминает «Газета.ru», министерство труда и социальной защиты России в период с 2020 по 2022 годы планирует ежегодно выделять на пособия по безработице 54,3 млрд рублей.

Безработные россияне в 2020 году будут получать пособия в том же размере, что и в 2019 году. Размер выплат увеличивать не будут. В ведомстве напомнили, что в последний раз выплаты были увеличены в январе этого года.

Таким образом, минимальный размер пособия составит 1,5 тысячи рублей, а максимальный — 8 тысяч рублей. Лица предпенсионного возраста будут получать 11 тысяч 280 рублей.