СМИ узнали о наличии у Трампа тайного канала получения информации об Украине

Вашингтон, 24 октября. Президент США Дональд Трамп получает всю нужную информацию об Украине по некоему секретному каналу, пишет газета The New York Times.

Издание, ссылаясь на свои тайные источники в Белом доме и американском парламенте, предполагает, что получаемые по этому каналу сведения формируют теневой политический курс США по отношению к Украине.

«Трамп тайно получает интересующие его сведения об Украине от помощника в Совете национальной безопасности (СНБ) Кэшьяпа Пателя, который курирует вопросы противодействия терроризму и формально не имеет отношения к этой стране», — пишут журналисты NYT.

Издание подчеркивает, что якобы Патель, как и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, являются основными источниками американского президента получения неофициальной информации.

«Джулиани по поручению Трампа расследует действия бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера на Украине», — в частности отмечено в публикации The New York Times.

К слову, о своих подозрениях в адрес Пателя, которого за глаза называли «директором по Украине», ранее в нижней палате американского парламента рассказала бывший старший директор по России СНБ Фиона Хилл.

Как напоминает «Газета.ru», на днях стало известно, что президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита «Большой семерки» на своем курорте Trump National Doral Miami во Флориде.