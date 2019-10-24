Названы главные претенденты на премию «Оскар»

Вашингтон, 24 октября. Стали известные первые актеры, выдвинутые на получение главной американской кинематографической премии «Оскар».

По данным издания Indiewire, своих кандидатов, претендующих на получение в будущем году заветной статуэтки, выдвинули киностудии Sony и A24, а также стриминговая платформа Netflix.

В частности в список попали Леонардо Ди Каприо, который может получить «Оскара» за главную мужскую роль в фильме «Однажды… в Голливуде», и Брэд Питт — за роль второго плана в картине Квентина Тарантино.

Еще одна пара актеров — Мэттью Райс и Том Хэнкс, которые были заняты в художественном фильме «Прекрасный день по соседству». Первый выдвинут в номинацию «Главная мужская роль», второй – в номинации «Роль второго плана».

Киностудия A24 предложила своих кандидатов на получение главной американской кинематографической награды: Роберта Паттинсона (за главную мужскую роль) и Уиллема Дэфо (за роль второго плана) в фильме «Маяк».

От Netflix в списке кандидатов – актеры, которые были заняты на проекте «Два папы». Это — Джонатан Прайс, который может претендовать на награду за главную мужскую роль, и Энтони Хопкинс, у которого чуть меньше экранного времени.

Как напоминает «Газета.ru», в 2019 году победителем в номинации «Лучший актер» стал Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», «Лучшим актером второго плана» стал Махершала Али за роль Дона Ширли в картине «Зеленая книга».