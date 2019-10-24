Кира Найтли впервые рассказала СМИ о новорожденной дочке

Лондон, 24 октября. Актриса Кира Найтли, спустя два месяца после родов, раскрыла имя своей новорожденной дочери: девочку назвали Делайла.

Как сообщает портал Metro, Найтли с супругом, британским музыкантом Джеймсом Райтоном, во второй раз стали родителями в августе. Они скрывали все подробности от прессы. Первые новости о пополнении в звездном семействе просочились в СМИ лишь в сентябре.

По словам актрисы, она вернулась к работе практически сразу после родов, несмотря на некоторые сложности.

«Я заранее готовлюсь, если нам с мужем нужно уехать, скажем, часов на шесть — сцеживаю молоко на три кормления. Если я этого не сделаю, моя грудь взорвется! И на всякий случай всегда беру с собой молокоотсос», — поделилась актриса.

Рассказывая о воспитании своих детей, звезда фильма «Реальная любовь» подчеркнула, что это «чертовски трудно».

«Мне кажется, мы не отдаем женщинам должное за физический и эмоциональный марафон, который они проходят, становясь матерью», — отметила Найтли.

Актриса добавила, что она находится в выгодном положении, ее окружают заботой и поддержкой, благодаря высокому заработку, может позволить хороший уход за своими детьми. Однако, несмотря на все привилегии, она подчеркивает, что материнство — это по-настоящему трудно.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что главред RT Маргарита Симоньян, вновь ставшая мамой 19 октября, рассказала подробности о ребенке. По ее словам, у нее родилась девочка, которую назвали Маро. Новорожденная появилась на свет в 00.17 по московскому времени. Ее вес составил около 3050 гр, а рост чуть больше 50 см.