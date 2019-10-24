Шойгу рассказал курдскому главкому о планах расширения маршрутов патрулирования в Сирии

Москва, 24 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу довел до главнокомандующего «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлума Абдо планы расширения маршрутов патрулирования подразделений военной полиции в районе сирийско-турецкой границы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в среду состоялись телефонные переговоры Шойгу с Абди. Российский министр сообщил о планах расширения в ближайшие дни маршрутов патрулирования и увеличения количества подразделений российской военной полиции в районе границы Турции и Сирии.

При этом он добавил, что мирным жителям в этих районах не придется покидать свои дома, поскольку военные полицейские смогут обеспечить их безопасность.

В минувший вторник в Сочи состоялись переговоры глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана, передавал RT. После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары «Источник мира», проводимой против курдов-террористов с 9 по 22 октября.

Президенты по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, говорится, что с 23 октября на сирийскую сторону границы за пределами зоны турецкой операции вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут в течение 150 часов содействовать выводу курдских бандформирований.

В среду стало известно, что база подразделения военной полиции России разместится около приграничного сирийского Кобани (Айн-аль-Араб). Согласно договоренностям, достигнутым в Сочи, с 12.00 (время совпадает с московским) военная полиция РФ приступила к патрулированию вдоль границы.

Министерство обороны России в среду опубликовало на своем официальном сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии. Как передавала «Газета.ру», на ней видно, что на сирийско-турецкой границе появятся 15 постов пограничной службы Сирии.