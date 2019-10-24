Командующий силами курдов в Сирии поблагодарил РФ за достижение договоренностей с Турцией

Москва, 24 октября. Главнокомандующий арабо-курдскими отрядами в Сирии (SDF) Мазлум Абдо выразил свою благодарность России за достигнутые ею договоренности с Турцией. Об этом он заявил во время разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Переговоры главы Минобороны РФ с арабо-курдским главнокомандующим состоялись в ту среду. Для беседы использовалась видеосвязь. Сообщается, что в беседе также принял участие начальник российского генштаба Валерий Герасимов.

По словам Абдо, он «хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа и за шаги, которые предприняты для прекращения боевых действий». Согласно тексту сообщения пресс-службы министерства обороны РФ, курды оказывают поддержку российской военной полиции, а также сирийским войсками, которые приступили к развертыванию в районах будущей буферной зоны.

«Еще раз хочу поблагодарить Владимира Путина, министерство обороны России и всех, кто приложил усилия для разработки этих договорённостей», — сказал Абдо.

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские формирования и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 миллиона беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции, пишет «Газета.ру».

Накануне президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Переговоры длились почти шесть часов. По итогам встречи они подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, с полудня 23 октября территории за пределами операции «Источник мира» в САР будут патрулировать подразделения сирийской пограничной службы и российская военная полиция.

1 Организация запрещена на территории РФ.