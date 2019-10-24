Антонов возмутился работой сайта «Миротворец» на американском сервисе

Вашингтон, 24 октября. Россия возмущена тем фактом, что украинский экстремистский портал «Миротворец» продолжает работу на американском сервисе Cloudflare, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов в интервью РИА Новости заявил, что тот факт, что экстремистский ресурс «Миротворец» продолжает функционировать под защитой американского сервиса Cloudflare, не может не вызывать возмущения.

«На нем ведь размещена персональная информация на тысячи неугодных украинским экстремистам лиц, включая американских журналистов, побывавших в Донбассе. Несколько человек из тех, кто оказался на этом сайте были убиты», — подчеркнул дипломат.

Скандально известный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На ресурсе публикуются персональные данные тех, кто якобы угрожает нацбезопасности Украины. В базу сайта попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые, по мнению авторов «Миротворца», ведут «антиукраинскую» деятельность.

Незадолго до убийства Олеся Бузины и Олега Калашникова их персональные данные были опубликованы на ресурсе. После этого в отношении сотрудников «Миротворца» было возбуждено уголовное дело. По требованию представителя Евросоюза проект был закрыт, однако позже возобновил свою деятельность. При этом замглавы МВД Антон Геращенко, который был назначен на эту должность в сентябре 2019 года, известен как инициатор создания «Миротворца».

Ране замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро обратил внимание, что на «Миротворце» часто появляются личные данные представителей СМИ, которых приравнивают к террористам. Как сообщала «Газета.ру», он призвал украинские власти закрыть ресурс.

В ответ спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада не имеет полномочий закрывать «информационные и другие сайты».

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал деятельность «Миротворца». Он заявил, что не намерен вмешиваться в работу СМИ, подчеркнув, что президент не может «открывать или закрывать сайты».

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя высказывание Зеленского, выразил мнение, что существование скандального сайта устраивает президента, поскольку на ресурсе опубликованы фамилии тех, кто не устраивает украинскую власть.