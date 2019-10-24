Украину признали самой бедной страной Европы

Москва, 24 октября. Покупательную способность населения Украины признали самой низкой в Европе. Согласно результатам исследования, проведенного аналитической компанией Growth from Knowledge (GfK) в 42 странах Европы, Украина находится на последнем (42-м) месте.

Лидером рейтинга оказался Лихтенштейн, чья покупательная способность на душу населения была оценена в 67 550 евро. Это более чем в 4,5 раза превышает среднеевропейский показатель (14 739 евро). Второе и третье место заняли Швейцария и Люксембург с 42 тысячами и 35 тысячами евро соответственно. Стоит отметить, что Россия в рейтинге отсутствует.

«Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе», — говорится в исследовании.

Замыкают список Молдавия, Косово и Украина. Покупательную способность украинцев авторы рейтинга оценили в 1830 евро в год на человека.

Покупательным рейтингом специалисты GfK назвали доход населения после вычета налогов и благотворительных взносов, с учетом всех получаемых от государства пособий. Оставшуюся сумму люди тратят на питание, оплату жилья, покупку услуг и товаров.

Весной этого года Всемирный банк опубликовал свой доклад, в котором отметил, что Украина остается одной из беднейших стран региона с точки зрения ВВП на душу населения, ее уровень равен Молдавии, Армении и Грузии. Паритет покупательской способности Украины в три раза ниже, чем в Польше. Уровень бедности остается выше докризисного. В стране зафиксирован очень низкий экономический рост для того, чтобы хотя бы сравняться по уровню доходов с соседними европейскими странами.