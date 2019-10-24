Боевики в Сирии обстреляли 13 поселений в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 24 октября. Действующие в Идлибской зоне деэскалации боевики обстреляли 13 населенных пунктов сирийских провинций Латакия, Алеппо, Хама и Идлиб в нарушение режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

На территории Идлибской зоны деэскалации военнослужащие ЦПВС продолжают фиксировать факты нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За минувшие стуки зафиксировано 15 обстрелов.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин провинции Алеппо; Калъат-Марза, Нахшебба, Ардаш-Даг, Сандран, Айн-эль-Кантара провинции Латакия; Эс-Салихия, Хан-Шейхун, Шарджа провинции Идлиб; Калъат-эт-Мудик, Дар-Хардата, Эль-Джейед провинции Хама.

В Центре по примирению добавили, что российские военные провели гуманитарную акцию в населенном пункте Рабау провинции Хама. Нуждающимся мирным жителям передали 500 продовольственных наборов общим весом 2,450 тонны.

Всего российским ЦПВС было проведено 2 229 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 3 668,13 тонны.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало, как шестеро сирийских детей самолетом министерства обороны РФ вернулись домой из России. В РФ они находились в санатории в Санкт-Петербурге, где им оказали необходимую помощь, некоторым из них были изготовлены протезы.