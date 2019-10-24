Ситуация с курдами-боевиками на севере Сирии разрешилась благодаря России

Москва, 24 октября. Россия сумели не только показать свой авторитет, но и урегулировать ситуацию с курдами-террористами в Сирии, заявил военный политолог Александр Перенджиев.

В интервью изданию «ПолитЭксперт», Перенджиев отметил, что благодаря грамотным действиям российского президента Владимира Путина удалось разрешить весьма сложную ситуацию на северо-востоке Сирии.

«США пытались решить проблему, но у них этого не получилось, а Россия смогла все урегулировать и добиться согласия», — подчеркнул эксперт.

Он выразил уверенность в том, что российская военная полиция на севере Сирии выступит гарантом соблюдения правопорядка и обеспечения безопасности. Эксперт напомнил, что речь идет о вооруженных формированиях, поэтому контролировать ситуацию в регионе должна российская военная полиция. С ее опытом и возможностями она сможет контролировать как курдов, так и турок. Кроме того, на нее можно будет возложить наблюдение за разграничением военных формирований, находящихся в созданной буферной зоне.

Как сообщалось ранее, к сирийскому городу Кобани подошла колонна российской военной техники.

Напомним, 22 октября в Сочи президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.

В нем отмечается, что Россия окажет содействие в реализации Аданского соглашения по режиму границы между Турцией и Сирией, а также фиксируется, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы.