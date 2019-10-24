Врач рассказал о первых признаках гипертонического криза

Москва, 24 октября. После госпитализации известной телеведущей Елены Малышевой с гипертоническим кризом, врач Сергей Стеблецов напомнил россиянам первые признаки наступления этого опасного состояния.

Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы №1 Стеблецов отметил, что повышение давления сопровождается такими симптомами как тяжесть в затылке, ощущение подташнивания, головокружение, чувство раздутости в ушах, оглушение, может гореть лицо.

«Это похоже на состояние испуга с резким холодным потом и покалыванием в пальцах или на физическую нагрузку», — отметил врач, добавив, что при таком состоянии нужно измерить кровяное давление.

Повышенное давление, по словам Стеблецова, приводит к развитию атеросклероза, поражению клеточной стенки эндотелия сосуда. Если ничего не предпринимать, это может обернуться катастрофой для организма: отеком легких и инсультом.

Врач настоятельно советует всем, у кого есть проблемы с давлением, обязательно иметь при себе соответствующие лекарства. Если спустя 30-40 минут после приема таблеток давление не нормализовалось, имеет смысл вызвать скорую помощь.

«Когда давление держится два — три часа, в организме уже могут возникнуть серьезные поражения. Несколько суток — уже очень далеко зашедший случай, который может говорить о критических нарушениях в любом органе», — заявил врач в интервью «Вечерней Москве».

В ночь на среду Малышеву экстренно госпитализировали в Москве. На своей странице в Instagram она записала несколько видео из машины скорой помощи. По словам телеведущей, врачей пришлось вызвать из-за резкого скачка давления. Она добавила, что такой гипертонический криз произошел впервые в ее жизни.

Позднее Малышева рассказала подписчикам, что чувствует себя лучше после госпитализации и намерена вернуться к работе. Как передавала «Газета.ру», давление пришло в норму, на следующий день уже запланированы съемки.