В США заявили, что продолжат сотрудничать с курдами и Турцией

Вашингтон, 24 октября. США стремятся сохранить хорошие отношения как с Турцией, так и с сирийскими курдами. С таким заявлением выступил представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.

«Мы надеемся на хорошие отношения с Турцией, членом НАТО, и мы также хотим продолжить поддерживать хорошие отношения с курдами в Сирии. Мы продолжим работать с турками, с курдами, с нашими союзниками», — подчеркнул он.

Кроме того, представитель американской администрации подчеркнул, что США не играли никакой роли в заключенных между Турцией и Россией соглашениях. Он отметил, что Вашингтон намерен «пристально следить», как защищаются права населения территорий, где будет создана буферная зона.

Также он рассказал, что американские власти по-прежнему выражают недовольство приобретением Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. По его словам, Вашингтон намерен продолжить переговоры с Анкарой, чтобы добиться решения, которое устроит как США, так и Турцию.

Напомним, 9 октября ВС Турции начали в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», которая проводится против вооруженных курдских формирований, под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 занявших территории в восточной части Сирии. Курды также оказывают давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию.

Напомним, что во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи в Сочи провели переговоры, сообщала «Газета.ру». После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары против курдов.

Президенты по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут в течение 150 часов содействовать выводу курдских бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.