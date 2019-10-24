В Госдуме ответили на призывы США быть осторожнее при сделках по Сирии с Россией

Москва, 24 октября. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал призывы США быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии, отметив рост «ситуативной невыстроенности» внешнеполитического курса Соединенных Штатов.

В среду представитель Белого дома, комментируя прошедшие в Сочи переговоры между Анкарой и Москвой по ситуации в Сирии, заявил, что Вашингтон предупреждал Турцию и другие страны быть осторожными при заключении сделок по САР с Россией.

«Это на самом деле весьма забавная ситуация. Степень ситуативной невыстроенности в решениях Вашингтона по внешнеполитическим вопросам растет, и это не усиливает позиции Белого дома», — цитирует Новикова РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание на сложную ситуацию, в которую поставили себя США: пригрозив Турции серьезными санкциями, они «тут же дали зданий ход». При этом Анкара, несмотря на угрозы Вашингтона, не оказалась в полной изоляции.

По словам Новикова, в отличии от США, Россия выбрала другую модель поведения, которая позволила Москве «с одной стороны, достичь мирного урегулирования на территории Сирии, с другой стороны — развивать достойные отношения и с самой Турцией».

Напомним, антитеррористическая операция «Источник мира» проходила с 9 по 22 октября на севере Сирии, передавал RT. Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Позднее Вашингтон и Анкара достигли соглашения о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны». Вечером во вторник срок соглашения истек.

Днем во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары против курдов-террористов.

Отметим, что в первые же дни начала турецкой операции США ввели санкции против Турции, а президент Дональд Трамп неоднократно грозил «полностью уничтожить экономику» страны. В среду стало известно, что власти США сняли санкции с министерства обороны и министерства энергетики Турции, а также с ряда высокопоставленных чиновников. При этом Трамп добавил, что Вашингтон готов вернуть санкции, если в Сирии произойдет «что-то, что не обрадует» Белый дом, передавала «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.