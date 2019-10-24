Ученые нашли вещество, которое может защищать от рака и старения

Париж, 23 октября. Французские ученые из Института Пастера опубликовали результаты исследования белка GDF11. Как сообщает портал MedicalXpress, они пришли к выводу, что это вещество может оказать помощь в борьбе с раком, а также защитить организм от старения.

По итогам серии экспериментов на мышах, специалисты убедились, что GDF11 помогает имитировать действие ряда диет, которые уже успели доказать свою эффективность в профилактике болезней сердца, а также онкологических заболеваний. Мыши, которые получали инъекции белка, начинали восстанавливать кровеносные сосуды в мозге. Кроме того, у них усиливался нейрогенез

«Эти данные обнадеживают и поддерживают идею использования GDF11 при лечении некоторых метаболических недугов, таких как ожирение и нейродегенеративные заболевания», — полагает профессор Пьер-Мари Льедо.

Напомним, что в начале года сообщалось об открытии американских ученых. Они обнаружили, что препарат ламивудин, применяющийся для лечения ВИЧ-инфекции, может использоваться также для борьбы с хроническим воспалением и другими признаками старения.

Ученые проверили действие ламивудина на пожилых (26 месяцев, средний срок жизни 2-3 года) мышах. За две недели препарат помог мышам частично избавиться от воспаления. А длинный курс лекарства предотвратил истощение, повреждение сосудов почек и атрофию скелетных мышц. Ламивудин был одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами в 1995 году, его применяли для лечения ВИЧ / СПИДа на протяжении десятилетий, и его фармакологическая активность и безопасность хорошо известны.