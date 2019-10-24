США пообещали продолжить давление на Турцию из-за покупки российских С-400

Вашингтон, 24 октября. США все еще рассчитывают, что Турция откажется от использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Представитель Белого дома отметил, что продолжаются двусторонние «как публичные, так и частные» переговоры с Анкарой по поводу приобретения российских ЗРК.

«Мы считаем это очень плохой идеей для Турции, конечно, это плохая идея для НАТО. Мы довели это до сведения турок. Мы продолжим частные дискуссии с ними, чтобы выразить наше недовольство», — заявил чиновник.

По его словам, США продолжат обсуждение данного вопроса с Анкарой, чтобы выработать решение, которое бы «отвечало интересам и США, и Турции». При этом он напомнил о возможных санкциях.

Представитель Белого дома, говоря о последствиях использования Турцией С-400, отметил, что это грозит стране исключением из программы производства не только истребителя- бомбардировщика пятого поколения F-35, но и иных вооружений внутри НАТО.

«Я надеюсь, что турки не будут продолжать (закупки) С-400 и вернутся к тому, что мы считаем стандартной практикой НАТО — не иметь серьезных оборонительных российских систем», — заявил чиновник.

Два года назад Москва и Анкара договорились о поставках российских С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о серьезном давлении со стороны США из-за договора с российской стороной, однако заявил, что Турция не будет отказываться от вооружения.

После начала поставок российских комплексов Вашингтон исключили Анкару из программы по производству F-35. Кроме того, американские власти угрожают ввести санкции в соответствии с законом CAATSA — «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что заключительный этап поставок С-400 ожидается в декабре, полностью введены в действие ЗРК будут в апреле 2020 года. Как сообщала «Газета.ру», комментируя давление со стороны США, Эрдоган заявил: «Все, что нам надо, мы купим, где захотим».

В среду руководитель Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что российская и турецкая стороны обсуждают дополнительные поставки С-400. По его словам, сейчас Москва и Анкара обсуждают «опцион, финансовую модель, а также сроки поставок». Он также добавил, что российские военнослужащие обучают турецких коллег работе с той техникой, которая уже была поставлена.