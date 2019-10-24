Оппонентов Зеленского возмутило появление депутата Рады в эфире российского ток-шоу

Киев, 23 октября. Политические оппоненты украинского президента Владимира Зеленского выразили свое возмущение в связи с появлением на российском ток-шоу «Большая игра» депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгения Шевченко.

Выступая в эфире ток-шоу, Шевченко заявил, что в ответственность за срыв «формулы Штайнмайера» и развода войск в Донбассе лежит на украинских националистах и правых радикалах. Он подчеркнул, что с радикалами должны разбираться силовые органы Украины.

«Та ситуация, которая сложилась в обществе по формуле Штайнмайера, она была вброшена радикально настроенными националистами, у которых в целом политика заключается во вражде, в войне», — заявил он.

Шевченко подчеркнул, что правоохранительные органы разберутся, кто именно ответственен за срыв соглашений, а украинские власти продолжат переговоры в «нормандском формате».

Появление украинского депутат в эфире российского ТВ вызывало острое недовольство у оппонентов президента Владимира Зеленского. Например, бывший депутат Рады Сергей Высоцкий заявил, что украинские парламентарии «не имеют права выступать в эфире российских каналов».

«Мне кажется, что участие каждого украинца, не важно, является ли он парламентарием или обычным гражданином, в российском шоу недопустимо», — заявил он, потребовав лишить Шевченко мандата.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются с помощью международных площадок, в том числе переговоров в Минске.