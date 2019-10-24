В Росатоме назвали дезинформацией сообщения о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Москва, 24 октября. В компании АО «Техснабэкспорт», входящей в Росатом, опровергли как заявления экологов Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии.

Ранее организация Greenpeace заявила, что европейская компания Urenco якобы возобновила ввоз в Россию отходов обогащения урана (обедненный гексафторид урана, ОГФУ) для дообогащения на мощностях Росатома. При этом в организации подчеркивали, что ОГФУ радиоактивен и токсичен.

«Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов», — цитирует РИА Новости представителя российской компании.

В «Техснабэкспорте» уточнили, что на территорию России ввозится обедненный уран «не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж».

При этом остаточный после обогащения материал (так называемые вторичные урановые «хвосты») временно хранится на спецплощадках комбинатов, а после используется в атомных и других отраслях промышленности.

В компании подчеркнули, что радиоактивность и токсичность ввозимого материала меньше соответствующих показателей для природного урана, который является основным источником сырья, используемого для производства обогащенного урана в мире.

Как сообщала «Газета.ру», экологи заявляли, что компания Urenco возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» с немецкой уранообогатительной фабрики в ФРГ. В сообщении организации указывалось, что с 2019 по 2022 год в РФ планируется отправить 12 тыс. тонн «хвостов» (побочный продукт обогащения урана при производстве топлива для АЭС), что эквивалентно примерно 20 железнодорожным составам.