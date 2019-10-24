Представители ПНС в Ливии сбежали от диалога ради доходов террористов

Отказ так называемого Правительства национального согласия» (ПНС) Ливии от участия в выездном заседании консультативно-делового совета в рамках форума Россия – Африка свидетельствует о неготовности Триполи к диалогу и нежелании искать цивилизованные способы восстановления экономики, считает президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Делегация ПНС Ливии, за которой стоят орудующие в Ливии террористические группировки, прибыла в Сочи. В рамках форума Россия – Африка было запланировано мероприятие, куда были приглашены представители ПНС Ливии и временного правительства, двух параллельно существующих в одном государстве структур. На заседании должна была присутствовать и делегация ФЗНЦ, двух сотрудников которой похитили террористы ПНС Ливии весной 2019 года. Предполагалось, что мероприятие станет платформой для диалога, даст возможность навести мосты, однако представители ПНС Ливии от участия отказались.

«Им нечего сказать, они почти по-английски, в полном составе не явились, при том, что их там ждали бизнесмены, инвесторы, пришли серьезные российские компании, которые хотели обсуждать совместные проекты. Теперь ко всем их грехам добавилось еще и неуважение к бизнесу, который, несмотря на все эти издержки, готов разговаривать с Триполи», — сказал Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Если бы ПНС Ливии было заинтересовано в экономическом восстановлении страны, оно бы не упустило такую возможность. По словам Малькевича, на мероприятии присутствовали российские бизнесмены, готовые обсуждать совместные проекты. Однако ПНС отказалось от участия в проекте, который мог бы реально помочь экономике Ливии, ливийскому народу.

«За счет чего им экономику поднимать? Раз инвестиции им не интересны, получается, им остается пиратство, похищение людей с последующим выкупом, наркотрафик, продажа оружия и прочий криминальный набор. Они фактически раз за разом расписываются, что их это устраивает. Но эта ситуация не устраивает нас», — говорит президент ФЗНЦ.

ПНС Ливии, взяв под свое крыло представителей различных неконтролируемых террористических группировок, само оказалось в заложниках у боевиков. Главный источник дохода для них – нефтедоллары, доступ к которым боевики рискуют потерять в случае, если триполитанское ПНС и Палата представителей в Тобруке договорятся.

Делегация ФЗНЦ планировала на мероприятии в Сочи задать ряд неудобных вопросов так называемому Правительству национального согласия, в первую очередь о том, когда будут освобождены похищенные в Ливии россияне Самер Суэйфан и Максим Шугалей. Сейчас они находятся в контролируемой террористами ПНС Ливии тюрьме «Митига» в пыточных условиях.

«Все то, что мы знаем про судьбу не только наших ребят, которые уже без малого шесть месяцев находятся в тюрьме, но сотни иностранных граждан брошены в «Митигу». Боевики, которые контролируют, облагают данью, трясут всех, душат малый бизнес, захватывают в нейтральных водах. Огромное количество сообщений об их зверствах. Они должны были привезти на форум, вернуть россиян домой. Нет, не готовы возвращать, не готовы общаться публично. Это, конечно, горький вывод из сегодняшнего мероприятия», — говорит Малькевич.

Президент ФЗНЦ планирует передать письмо, адресованное главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу с требованием «послать четкий сигнал, когда российские граждане могли бы вернуться домой».