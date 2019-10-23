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Старообрядцы отреклись от «Всемирного союза староверов»

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Старообрядцы отреклись от «Всемирного союза староверов»

Завершившийся Освященный собор Русской Православной старообрядческой Церкви (РПСЦ), прошедший 22-23 октября в Москве, принял официальные формулировки касательно деятельности так называемого «Всемирного союза староверов».

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, не так давно зарегистрированная министерством юстиции организация, имеющая полное название Всемирный союз защиты прав и интересов староверов, старообрядческих общин и организаций «Русская вера», уже наделала много шума в старообрядческих кругах из-за ряда скандальных заявлений ее учредителя, мирянина Леонида Севастьянова, являющегося одновременно ее руководителем.

Рассмотрев ряд заявлений господина Севастьянова, Собор пришел к заключению о том, что данная организация представляет исключительно позицию ее учредителя, и, несмотря на громкое название, не имеет отношения ни к одной из общественных старообрядческих организаций — ни в России, ни за рубежом. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями некоммерческой организации Всемирный Союз Староверов «Русская Вера» являются одно юридическое лицо, некое АНО «Бирюч», и одно физическое лицо, собственно, сам Севастьянов Леонид Михайлович.

В связи с этим Собор, признав важность и необходимость создания общественной организации, способствующей развитию старообрядчества, как в России, так и во всем мире, официально постановил, что так называемый «Всемирный союз староверов» не выражает позицию ни одной из старообрядческих организаций, сообщает собкор ФАН.

Старообрядцы отреклись от «Всемирного союза староверов»

Собор также принял заявление о том, что ни одна из общественных организаций, имеющих в своем названии слово «Старообрядчество», не уполномочена делать заявлений от имени Русской Православной старообрядческой Церкви и выносить суждения догматического и богословского характера. Вместе с тем, в качестве еще одного пункта соборного решения было принято, что исключительной компетенцией принятия решений богословского и догматического характера обладает только Собор.

Сам Леонид Севастьянов на Собор не явился, поэтому вопрос о его отлучении в его отсутствие не рассматривался, так как такое рассмотрение в отсутствие фигуранта было признано некорректным. Следует отметить, что Севастьянов не явился и на прошедший ранее Совет Митрополии, куда его также приглашали для пояснений по тем же вопросам.

Стоит напомнить, что решение о создании общестарообрядческой общественной организации было принято на всемирном съезде старообрядцев в 2018 году представителями большинства старообрядческих согласов. Работа по созданию такой общественной организации была начата в конце 2018 года. Рабочей группой был подготовлен Устав будущей организации, который в данный момент разослан представителям всех старообрядческих согласов, как поповских, так и беспоповских, для дальнейшего ознакомления и внесения правок.

Предполагается, что в ближайшее время документы на регистрацию ассоциации, имеющей предварительное название «Международный старообрядческий союз», будут поданы для регистрации в министерство юстиции РФ от имени общественных организаций, представляющих все старообрядческие согласы.

Старообрядцы отреклись от «Всемирного союза староверов»

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