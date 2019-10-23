Старообрядцы отреклись от «Всемирного союза староверов»

Завершившийся Освященный собор Русской Православной старообрядческой Церкви (РПСЦ), прошедший 22-23 октября в Москве, принял официальные формулировки касательно деятельности так называемого «Всемирного союза староверов».

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, не так давно зарегистрированная министерством юстиции организация, имеющая полное название Всемирный союз защиты прав и интересов староверов, старообрядческих общин и организаций «Русская вера», уже наделала много шума в старообрядческих кругах из-за ряда скандальных заявлений ее учредителя, мирянина Леонида Севастьянова, являющегося одновременно ее руководителем.

Рассмотрев ряд заявлений господина Севастьянова, Собор пришел к заключению о том, что данная организация представляет исключительно позицию ее учредителя, и, несмотря на громкое название, не имеет отношения ни к одной из общественных старообрядческих организаций — ни в России, ни за рубежом. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями некоммерческой организации Всемирный Союз Староверов «Русская Вера» являются одно юридическое лицо, некое АНО «Бирюч», и одно физическое лицо, собственно, сам Севастьянов Леонид Михайлович.

В связи с этим Собор, признав важность и необходимость создания общественной организации, способствующей развитию старообрядчества, как в России, так и во всем мире, официально постановил, что так называемый «Всемирный союз староверов» не выражает позицию ни одной из старообрядческих организаций, сообщает собкор ФАН.

Собор также принял заявление о том, что ни одна из общественных организаций, имеющих в своем названии слово «Старообрядчество», не уполномочена делать заявлений от имени Русской Православной старообрядческой Церкви и выносить суждения догматического и богословского характера. Вместе с тем, в качестве еще одного пункта соборного решения было принято, что исключительной компетенцией принятия решений богословского и догматического характера обладает только Собор.

Сам Леонид Севастьянов на Собор не явился, поэтому вопрос о его отлучении в его отсутствие не рассматривался, так как такое рассмотрение в отсутствие фигуранта было признано некорректным. Следует отметить, что Севастьянов не явился и на прошедший ранее Совет Митрополии, куда его также приглашали для пояснений по тем же вопросам.

Стоит напомнить, что решение о создании общестарообрядческой общественной организации было принято на всемирном съезде старообрядцев в 2018 году представителями большинства старообрядческих согласов. Работа по созданию такой общественной организации была начата в конце 2018 года. Рабочей группой был подготовлен Устав будущей организации, который в данный момент разослан представителям всех старообрядческих согласов, как поповских, так и беспоповских, для дальнейшего ознакомления и внесения правок.

Предполагается, что в ближайшее время документы на регистрацию ассоциации, имеющей предварительное название «Международный старообрядческий союз», будут поданы для регистрации в министерство юстиции РФ от имени общественных организаций, представляющих все старообрядческие согласы.