Паралимпийская чемпионка Марике Верворт ушла из жизни в результате эвтаназии

Брюссель, 23 октября. В Бельгии в возрасте 40 лет скончалась паралимпийская чемпионка Марике Верворт. Страдающая от мышечного заболевания спортсменка приняла решение об эвтаназии.

40-летняя Верворт многие годы страдала от неизлечимого мышечного заболевания. Она подписала документы о согласии на проведение эвтаназии за четыре года до старта триумфальных для нее Паралимпийских игр в Лондоне.

Паралимпийской чемпионкой Верворт стала в 2012 году в гонках на колясках. Она одержала победу на дистанции 100 м, а на дистанции 200 м взяла «серебро», установив рекорд Европы. Спустя четыре года она завоевала «серебро» и «бронзу» на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

После Игр Верворт рассказывала журналистам, что ее состояние начало ухудшаться. Несмотря на сильные боли, она продолжала тренироваться, передает RT. В одном из интервью в 2016 году она призналась, что возможность эвтаназии успокаивала ее и избавляла от мыслей о суициде.

Отметим, в Бельгии эвтаназия узаконена.

В 2017 году стояние спортсменки сильно ухудшилось. По ее словам, из-за болей она могла спать не более десяти минут за ночь, обезболивающие перестали помогать.

Известия о смерти Верворт в спортивном мире восприняли с глубокой скорбью. Большинство спортивных чиновников отметили ее огромный вклад в развитие паралимпийского спорта в Бельгии и во всем мире.