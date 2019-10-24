Соглашение РФ и Турции не оставило выхода курдам-боевикам и американцам, уверен эксперт

Москва, 24 октября. Подписание Россией и Турцией меморандума по Сирии является окончательным поражением как курдов-террористов, так и американских сил в САР, полагают американские телеканалы.

Американские СМИ оценили слова российского министра обороны Сергея Шойгу, который сразу после переговоров президентов России и Турции в Сочи заявил, что у Вашингтона остался 1 час 31 минута для выполнения взятых на себя обязательств.

Телеканал CNN уже истолковал слова Шойгу, как призыв к американцам покинуть Сирию. Кроме того, американский телеканал заявил, что подписанное Россией и Турцией соглашение «унизило Вашингтон».

Кроме того, сенатор от Демократической партии Боба Менедес называл Россию и Турцию победителями в сложившейся ситуации. По его словам, США все еще не могут определиться, где могут остаться их войска, покидающие северную Сирию.

«Соглашение Москвы и Анкары не оставило выхода как курдам-боевикам, так и американцам. Для Турции Рабочая партия Курдистана – террористы, переговоры с которыми запрещены, а примирение невозможно. Поэтому в дело вступили сирийские войска, занимающие территории, с которых террористические формирования курдов просто выдавливаются. Американцам и вовсе пришлось уходить за пределы сирийской территории по единственно возможному пути – в Ирак», — заявил он.

Менедес напомнил, что американские войска не смогут задержаться в Ираке, так как против ввода дополнительных сил США высказался Багдад. Таким образом, можно говорить о том, что США потеряли значительную часть своего влияния на Ближнем Востоке. Фактически, их единственным арабским союзником осталась Саудовская Аравия, отметил военный эксперт Иван Коновалов в своем комментарии для издания «Экономика сегодня».

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. С ее помощью у границы Турции и Сирии должна появиться буферная зона, куда смогут переехать сирийские беженцы, которые сейчас укрываются в Турции.

Во вторник, 22 октября, Владимир Путин принял в Сочи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров, которые продолжались почти шесть часов, главы государств приняли меморандум о взаимопонимании между РФ и Турцией.

Согласно одному из пунктов меморандума, начиная в полдень 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы для патрулирования и содействия выводу курдских бандформирований на 30 километров от границы.