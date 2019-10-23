Власти Украины намерены начать сбор данных в отношении военкомов в Крыму

Киев, 23 октября. Украинские власти намерены начать сбор данных в отношении российских военкомов на территории Крыма, об этом рассказала руководитель украинского «Центра гражданских свобод» Александра Романцова. Она получила известность, как активная пособница украинских силовиков, задействованных в так называемой АТО в Донбассе.

Она заявила, что так называемая «прокуратура АР Крым», расположенная в Херсоне, должна заводить уголовные дела на действующих в Крыму военкомов.

«Украина должна открыть дело на тех, кто организовывает этот призыв. Наша прокуратура АР Крым работает очень активно, я уверена, что им в голову уже пришла это идея», — заявила Романцова.

Кроме того, ее возмутило участие крымских солдат и офицеров в учениях, проходящих на территории Африки.

Как сообщает издание «Политнавигатор», с 26 октября по 7 ноября в Египте пройдут учения подразделений ПВО «Стрела дружбы-2019», в которых примут участие российские части из Краснодарского края, Волгоградской области, Северной Осетии и Крыма.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин называл санкции против Крыма фактическим признанием референдума. Он отметил, что санкции по сути являются наказанием крымчан за то, что они решили воссоединиться с Россией.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.