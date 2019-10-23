Готовивший покушение на Пригожина экстремист хотел дестабилизировать общество

Санкт-Петербург, 23 октября. Новый свидетель по делу Владимира Иванютенко, которого подозревают в подготовке покушения на бизнесмена Евгения Пригожина, рассказал на заседании суда, как подсудимый готовился к преступлению.

В Петербурге состоялось очередное слушание по делу активиста запрещенной в России экстремистской группировки «Артподготовка» Иванютенко. На этот раз в зале суда показания дал тайный свидетель, который представился как старший оперуполномоченный по особо важным делам 6-го отдела Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.

Напомним, в феврале 2018 года экстремист был арестован при попытке передать элементы для создания самодельной бомбы своему «подельнику», которым выступил сотрудник полиции. По версии следствия, Иванютенко собирался совершить покушение на жизнь петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Из соображений безопасности свидетель присутствовал не в зале суда, а в соседнем помещении. Из микрофона доносился лишь его искаженный голос, сообщают «Невские новости».

По словам свидетеля, после того, как Иванютенко попал в поле сотрудников управления, было принято решение провести оперативный эксперимент. Выяснилось, что ранее к оперативникам поступили данные о том, что подозреваемый может быть причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и оружия.

Оперативники вышли на человека из окружения Иванютенко, который дал свое согласие на участие в эксперименте. Мужчина при встречах с Иванютенко записывал разговоры, благодаря чему удалось выяснить преступные планы террориста.

В частности, стало известно, что Иванютенко жаловался на свою жизнь и винил во всех неудачах власти, «из-за этого пришел к преступной идее дестабилизировать общественную обстановку путем покушения на бизнесмена».

«Основная задача его была взбудоражить народ нестабильностью. Также Иванютенко планировал с его же слов ликвидацию бизнесмена Евгения Пригожина путем подрыва кортежа или мест его посещения. Он лишь вынашивал намерения, но не знал, как это сделать», — сообщил цели подозреваемого свидетель.

По словам оперативника, Иванютенко ранее передал «добровольцу» детонатор с граммом тротила, позднее в камере хранения в магазине «Пятерочка» оставил сверток, где было более 350 граммов взрывчатки для изготовления взрывного устройства. Ключи он передал участнику эксперимента. Вскоре после этого Иванютенко был задержан.

Еще одним свидетелем по делу, вступившим на суде, стала женщина, представившаяся знакомой Иванютенко. По ее словам, с обвиняемым она повстречалась на «прогулках свободных людей». По ее словам, в окружении был «провокатор», который, словно «банный лист», приклеился к Иванютенко.

Женщин рассказала, что «провокатор» подарил Иванютенко «две коробочки, связанные веревочкой». Сама свидетельница при этом не присутствовала и «подарка» не видела, но утверждает, будто это был муляж взрывного устройства. У свидетельницы спросили, почему она не обратилась в полицию или просто не выкинула вызвавшие подозрение «коробочки».

«Ну что значит выкинуть? И Володя не хранил. Он хотел вернуть. Это что же, 37 год? Что теперь, подарки не принимать? На акции не ходить? Это что же, внедряются шпионы в ряды простых людей?», — эмоционально ответила свидетельница.

Напомним, ранее, 4 октября, на заседании суда выступил свидетель Валерий Амельченко, который рассказал какое отношение имеет к делу скандальный журналист «Новой газеты» Денис Коротков.

В 2017 году жертвой покушения стал сам Иванютенко. Двое неизвестных напали на него и нанесли ножевые удары в печень и в область сердца. Позднее в издании «Новая газета» была опубликована статья Дениса Короткова «Повар любит поострее». В ней журналист обвинил Пригожина в использовании специально нанятого человека для улаживания спорных вопросов, в том числе силовыми способами. Этим человеком якобы был Валерий Амельченко. В материале оказалась размещена фотография Амельченко. Увидев снимок, Иванютенко якобы узнал в мужчине одного из напавших на него и решил отомстить тому при помощи самодельной бомбы.