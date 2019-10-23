Африканцы рассказали российскому бизнесу о «трусливых» деньгах и открытом небе

Представители африканских стран на экономическом форуме Россия – Африка, который проходит в эти дни в Сочи, приглашают российских бизнесменов инвестировать в свои государства. Но по мнению экспертов, даже крупные российские компании в Африке до сих пор работают отдельно, часто не зная о присутствии друг друга. Российские предприниматели и африканские гости форума обсудили возможности и риски ведения бизнеса.

«Наш бизнес приходит в Африку с желанием работать, но надолго ли? – рассуждает директор института Африки РАН Ирина Абрамова. – Мы не думаем о долгосрочных инвестициях. Мы не поддерживаем малый и средний бизнес, а без этого он не может там существовать. Предприниматели – как рыбы на суше – ничего не знают об Африке, едут, не зная культуры, этнического состава стран. Чтобы избегать ошибок, предпринимателям надо обращаться к тем, кто исследует Африку, хорошо ее знает».

Российский союз промышленников и предпринимателей попросил своих участников назвать главные условия работы на африканском континенте. Как рассказал глава РСПП Александр Шохин, инвестиции в США за последние пять лет в большей степени выросли именно за счет союза предпринимателей и промышленников России. Бизнесмены предложили расширять взаимодействие с африканскими партнерами через программы многосторонних институтов и российского бизнеса; использовать зону свободной торговли на африканском континенте; содействовать подготовке кадров национальных государств Африки; активнее развивать информационную политику; разрабатывать потенциал российской помощи развитию странам Африки через международные финансовые институты и финансировать проекты на континенте.

Президент федеративной республики Нигерия Олусегун Обасанджо отметил, что в мире «есть деньги для инвестиций в Африку, но эти деньги трусливы – они придут, когда для них будут благоприятные отношения». Чтобы деньги оставались в стране, нужны предсказуемость, возвратные инвестиции и торжество закона, перечислил нигерийский лидер.

Олусегун Обасанджо рассказал российским бизнесменам, что впервые с момента обретения независимости африканские лидеры достигли соглашения об экономической интеграции, союзе в сфере торговли и инвестиции.

«Случилось «открытое небо», – добавил Обасанджо. – Раньше требовалось разрешение на перелет из одной страны в другую, теперь самолеты могут летать по всей Африке. У нас свободное движение товаров, услуг и людей. Мы обсуждаем общий паспорт, и некоторые страны начали его делать. Нам не нужны визы: их можно получить в аэропорту или морском порту. Впервые у нас в прошлом году в Каире прошла общеафриканская ярмарка. Это все могло бы устранить барьеры и создать возможности, которых раньше не было. Мы думаем, что должны идти еще дальше».

Михаил Аничкин, председатель совета директоров «Международного центра безопасности Миротворец», посоветовал предпринимателям перед началом работы в Африке просчитывать риски: анализировать межэтнические, межплеменные противоречия, учитывать возможные раздражители, прогнозировать экстремальные ситуации, разобраться в религиозных вопросах на территории. Кроме того, он напомнил российским бизнесменам о бывших колонизаторах, которым могут не понравиться новые конкуренты на континенте.

«Россия снова обратила свой взор на Африку, и не факт, что этому будут рады конкуренты в бизнесе, – предостерег Аничкин. – Страны, которые ранее имели свои интересы в странах Африки, будут оказывать влияние на ваш бизнес, и конкуренция может быть недобросовестной. Те, кто считал Африку чуть ли не своей территорией, будет мешать России».

Также Аничкин призвал не забывать об экспансии Китая и не недооценивать индийскую диаспору в африканских странах.

Плотное сотрудничество с Китаем подтвердил президент Уганды Йовери Мусевени.

Он пригласил Россию плотнее работать в области строительства тепловых электростанций, дамб и железных дорог, рассмотреть возможности применения ядерной энергетики.

«Кто считает, что Африка – рискованный рынок, просто не понимает Африку», – заявил министр по вопросам инвестиций и государственно-частного партнерства Гвинеи Габриель Куртис.

Он поблагодарил Россию за 60-летнее присутствие на африканском континенте и в Гвинее, за поддержку в ожесточенной борьбе с лихорадкой эбола в 2015 году.

«Те партнеры, что у Африки есть сейчас, не могут ответить на все наши нужды, – сказал Куртис. – Нам надо расширять партнерскую сеть и источники инвестиций, и Россия должна в них войти. Сотрудничество с вами должно касаться не только горнодобывающей промышленности – мы можем работать вместе в сельском хозяйстве, технологиях. Нам нужны новые подходы к различным проектам».

Свое мнение о возможностях сотрудничества с российским бизнесом высказали представители разных африканских стран, но сошлись все на том, что в 55 странах африканского континента с каждой надо работать индивидуально. Возможности совместного развития России и Африки обсуждаются на площадке форума и саммита в Сочи 23 и 24 октября.