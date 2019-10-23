Медведев и Медведчук обсудили сотрудничество «Единой России» с «Оппозиционной платформой»

Москва, 23 октября. Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел встречу с главой политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народным депутатом Верховной рады девятого созыва Виктором Медведчуком. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», лидером которой является Медведев.

«На встрече, которая прошла в среду вечером, обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между партиями», — говорится в сообщении.

На последних выборах в Верховную раду Украины партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заняла второе место, получив 37 мест в парламенте. Российский премьер-министр поздравил Медведчука с весомым результатом, подчеркнув, что результаты голосования демонстрируют желание значительного числа украинских граждан восстановить «дружественные, взаимовыгодные отношения с Россией», пишет «Газета.ру».

Напомним, 21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду Украины. Лидирующие позиции у партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (43,16%). На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (13,05%). Третью строчку заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%). Следом идет партия экс-президента Украины Петра Порошенко (8,10%). Пятерку лидеров замыкает партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).