Военные РФ обеспечат безопасность мирных жителей у границы Сирии и Турции, заявил Шойгу

Москва, 23 октября. Мирным жителям у сирийско-турецкой границы не придется покидать свои дома, поскольку российские военные полицейские смогут обеспечить их безопасность. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу главнокомандующему «Силами демократической Сирии» Мазлюму Абди.

В Минобороны сообщили о телефонных переговорах Шойгу и Абди, состоявшихся в среду. По данным ведомства, российский министр «подчеркнул, что мирным жителям населенных пунктов, находящихся в 30-километровой полосе со стороны сирийско-турецкой границы, нет необходимости покидать свои дома».

«Гарантом их безопасности будут подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники», — сообщили в Минобороны.

Накануне в Сочи состоялись переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана, передавал RT. После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары против курдов-террористов.

Президенты по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут в течение 150 часов содействовать выводу курдских бандформирований.

Позднее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин уточнил, что зона безопасности на севере Сирии, откуда выводят силы курдов-террористов, не имеет конкретных сроков завершения работы. Он добавил, что на территорию зоны безопасности будет распространяться юрисдикция Сирии, поэтому и законы там будут действовать национальные.

Представитель командования российской группировки генерал-лейтенант Игорь Серицкий в среду сообщил, что база подразделения военной полиции России, которое будет осуществлять патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы, разместится около приграничного сирийского Кобани (Айн-аль-Араб) для вывода курдов-боевиков из Сирии. Согласно договоренностям, достигнутым в Сочи, с 12.00 (время совпадает с московским) военная полиция РФ приступила к патрулированию вдоль границы.