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В Донецке опровергли слухи о том, что не получившие паспорт ДНР жители лишатся зарплаты

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В Донецке опровергли слухи о том, что не получившие паспорт ДНР жители лишатся зарплаты

Жители Донецкой народной республики получат полагающуюся им заработную плату вне зависимости от наличия либо отсутствия у них республиканских паспортов. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин.

Он опроверг слухи о том, что жителям ДНР, не успевшим получить паспорта Донецкой народной республики, после нового года перестанут платить зарплату.

«В последнее время вбросы в сфере социальной политики стали одним из популярных инструментов недружественных к республикам Донбасса СМИ», — констатирован собеседник ФАН.

Ольхин напомнил, что недавно украинские медиа раздували, в частности, истерию вокруг «роста цен на коммуналку».

«Выглядело как минимум забавно на фоне того, что внутри Украины повышения происходят ежегодно и расценки там действительно запредельные», — рассказал он, отметив, что реальный рост цен в республике в целом нельзя называть существенным.

По мнению заместителя главы Мининформа, такая же примерно ситуация наблюдается и с этим слухом.

«Давно уже все министерства ДНР подали запросы в государственный бюджет на следующий год. И заработная плата там, конечно, заложена. Как и всегда, впрочем. Не нужно верить таким слухам — они портят нервы и не соответствуют истине», — подчеркнул Артем Ольхин.

Напомним, что вечером 23 октября 2019 года в социальных сетях появились панические слухи.

«Мне рассказали, что бюджетникам ДНР перестанут с нового года платить зарплату, если те не успеют получить паспорта ДНР, — написал один из пользователей, видимо, ставший жертвой дезинформации. — При этом в рабочих кварталах (именно так выразился собеседник ФАН) где, в отличие от центра, выстраиваются огромные очереди в паспортные столы, не хватает талончиков. Люди занимают очереди в 4 утра, ждут, не получают талончика и спешат на работу, оставаясь ни с чем».

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