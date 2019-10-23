В Донецке опровергли слухи о том, что не получившие паспорт ДНР жители лишатся зарплаты

Жители Донецкой народной республики получат полагающуюся им заработную плату вне зависимости от наличия либо отсутствия у них республиканских паспортов. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин.

Он опроверг слухи о том, что жителям ДНР, не успевшим получить паспорта Донецкой народной республики, после нового года перестанут платить зарплату.

«В последнее время вбросы в сфере социальной политики стали одним из популярных инструментов недружественных к республикам Донбасса СМИ», — констатирован собеседник ФАН.

Ольхин напомнил, что недавно украинские медиа раздували, в частности, истерию вокруг «роста цен на коммуналку».

«Выглядело как минимум забавно на фоне того, что внутри Украины повышения происходят ежегодно и расценки там действительно запредельные», — рассказал он, отметив, что реальный рост цен в республике в целом нельзя называть существенным.

По мнению заместителя главы Мининформа, такая же примерно ситуация наблюдается и с этим слухом.

«Давно уже все министерства ДНР подали запросы в государственный бюджет на следующий год. И заработная плата там, конечно, заложена. Как и всегда, впрочем. Не нужно верить таким слухам — они портят нервы и не соответствуют истине», — подчеркнул Артем Ольхин.

Напомним, что вечером 23 октября 2019 года в социальных сетях появились панические слухи.