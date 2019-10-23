Шойгу провел переговоры с командующим силами сирийских курдов в Сирии

Москва, 23 октября. Глава министерства обороны России Сергей Шойгу обсудил с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо ход выполнение курдской стороной договоренностей, который были достигнуты во время последней встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны России, переговоры прошли по видеоконференцсвязи.

«В переговорах также принимал участие начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил с Мазлумом Абдо ход выполнения курдской стороной мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых президентами России и Турции 22 октября в Сочи», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в этот вторник Владимир Путин принял в резиденции Бочаров Ручей в Сочи своего турецкого коллегу. Переговоры проходили как в узком составе, так и с участием членов делегаций двух стран. По итогам международных консультаций, продолжавшихся несколько часов, главы государств приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии антитеррористической операции «Источник мира», которая началась с ударов по позициям курдов-боевиков с воздуха. Ключевой целью является создание в регионе буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по словам турецкого руководства, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.