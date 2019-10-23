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Символ Всероссийского театрального марафона приехал в Петербург. ФАН-ТВ

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Всероссийский театральный марафон стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны — Калининграде. В творческом марафоне участвуют 85 регионов России. Труппы из каждого из них отправляются с гастролями, чтобы передать следующему участнику специальный символ Года театра — статуэтку, аллегорически изображающую древнегреческий амфитеатр. На символичной эстафетной палочке выгравированы гербы всех субъектов России.

Символ Всероссийского театрального марафона приехал в Петербург. ФАН-ТВ

Передача символа Всероссийского театрального марафона Санкт-Петербургу состоялась на сцене «Зазеркалье». Сюда символ привез Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская». Карельские актеры представят в Северной столице три спектакля.

«Передает Республика Карелия Петербургу символ Года театра. Мы получили его буквально 20 числа от Ненецкого автономного округа. У нас был театр «Илебц»
Из Нарьян-Мара. Это самодеятельный театр. И сегодня мы передаем Санкт – Петербургу. Привезли мы вместе с символом Театр драмы Республики Карелия с тремя спектаклями. Сегодня у нас «Васса», — представила постановку замминистра культуры Республики Карелия Варвара Лебедева.

Символ Всероссийского театрального марафона приехал в Петербург. ФАН-ТВ

«Для нас, безусловно, большая честь принять вот этот замечательный символ, потому что Театральный марафон это составная часть Года театра. Стартовал он, как вы знаете, в январе, завершается в Калининграде в декабре этого года. Санкт-Петербург является 80 городом, где проходит Театральный марафон. Для нас большая честь принять символ от такого замечательного театра», — подчеркнул первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Александр Воронко.

В Северной столице символ Всероссийского театрального марафона пробудет всего три дня. У Петербурга эстафету примет Псков, куда символ Года театра отправится 26 октября. Там с гастролями выступит Санкт-Петербургский государственный академический Театр комедии имени Н.П. Акимова.

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