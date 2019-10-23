Символ Всероссийского театрального марафона приехал в Петербург. ФАН-ТВ

Всероссийский театральный марафон стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны — Калининграде. В творческом марафоне участвуют 85 регионов России. Труппы из каждого из них отправляются с гастролями, чтобы передать следующему участнику специальный символ Года театра — статуэтку, аллегорически изображающую древнегреческий амфитеатр. На символичной эстафетной палочке выгравированы гербы всех субъектов России.

Передача символа Всероссийского театрального марафона Санкт-Петербургу состоялась на сцене «Зазеркалье». Сюда символ привез Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская». Карельские актеры представят в Северной столице три спектакля.

«Передает Республика Карелия Петербургу символ Года театра. Мы получили его буквально 20 числа от Ненецкого автономного округа. У нас был театр «Илебц»

Из Нарьян-Мара. Это самодеятельный театр. И сегодня мы передаем Санкт – Петербургу. Привезли мы вместе с символом Театр драмы Республики Карелия с тремя спектаклями. Сегодня у нас «Васса», — представила постановку замминистра культуры Республики Карелия Варвара Лебедева.

«Для нас, безусловно, большая честь принять вот этот замечательный символ, потому что Театральный марафон это составная часть Года театра. Стартовал он, как вы знаете, в январе, завершается в Калининграде в декабре этого года. Санкт-Петербург является 80 городом, где проходит Театральный марафон. Для нас большая честь принять символ от такого замечательного театра», — подчеркнул первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Александр Воронко.

В Северной столице символ Всероссийского театрального марафона пробудет всего три дня. У Петербурга эстафету примет Псков, куда символ Года театра отправится 26 октября. Там с гастролями выступит Санкт-Петербургский государственный академический Театр комедии имени Н.П. Акимова.