Белый дом призвал Турцию с осторожностью относиться к сделкам с Россией по Сирии

Вашингтон, 23 октября. США призывают Турцию и другие страны быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Представитель Белого дома, комментируя прошедшие в Сочи переговоры между РФ и Турцией по ситуации в Сирии, подчеркнул, что Вашингтон «не играл никакой роли» в соглашении между странами.

«Что касается Турции, которая заключает соглашение с Россией, то мы предупреждаем наших друзей в Турции и всех других быть осторожными», — заявил он.

Чиновник добавил, что США «будут внимательно следить за тем, как соблюдаются права» тех граждан, которые находятся в областях, по которым было достигнуто соглашение между Турцией и Россией.

В среду стало известно, что власти США сняли санкции с министерства обороны и министерства энергетики Турции, а также с ряда высокопоставленных турецких чиновников. По словам президента США Дональда Трампа, он отдал приказ о снятии санкций в связи с прекращением турецкой военной операции «Источник мира». При этом он добавил, что Вашингтон готов вернуть санкции, если в Сирии произойдет «что-то, что не обрадует» Белый дом, сообщала «Газета.ру».

Напомним, антитеррористическая операция «Источник мира» проходила с 9 по 22 октября на севере Сирии.

Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками группировки ИГ1. Позднее Вашингтон и Анкара достигли соглашения о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны». Вечером во вторник срок соглашения истек.

Днем во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи в Сочи провели переговоры, сообщали «Известяи». После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары против курдов-террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.