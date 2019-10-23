Трамп допустил встречу с Эрдоганом в ближайшее время

Вашингтон, 23 октября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ближайшее время. Такое заявление Трамп сделал, выступая в Белом доме.

В свое телеобращении к нации в связи с ситуацией вокруг Сирии и Турции, Трамп поблагодарил Эрдогана за содействие в урегулировании кризиса и прекращение огня.

«Это человек (Эрдоган — прим. ФАН.), которого я очень хорошо узнал, человек, который любит свою страну и, как он считает, делает правильные вещи для своей страны. Мы можем встретиться в самом ближайшем будущем», — сказал американский лидер.

Напомним ,что Турция 9 октября начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Эрдоган объявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4, сообщал RT.

17 октября США и Турция подписали соглашение, согласно которому военная операция «Источник мира» на севере Сирии будет приостановлена на 120 часов. За это время вооруженные курдские формирования должны покинуть 30-километровую пограничную зону безопасности на пограничной территории.

Во вторник, 22 октября, Владимир Путин принял в Сочи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров, которые продолжались почти шесть часов, главы государств приняли меморандум о взаимопонимании между РФ и Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.