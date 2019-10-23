Волочкова шокировала поклонников стертыми пятками

Москва, 23 октября. Известная балерина Анастасия Волочкова, известная своими эпатажными снимками в соцсетях, вновь шокировала поклонников. Правда на этот раз танцовщица представила на общественный суд не традиционный шпагат, а стертую до мозолей пятку.

Плоды своих трудов она прокомментировала предельно кратко: «Порепетировала».

Стертая пятка Волочковой не оставила подписчиков равнодушными, и пост довольно быстро набрал массу комментариев самого разного толка. Одни пользователи выражали балерине сочувствие и хвалили за «титанический труд», подразумевая выступление на сцене и тренировки. Другие резко осудили танцовщицу за неприятный снимок и предложили организовать флешмоб по публикации в соцсетях снимков того, «у кого что болит».

Отметим, что мозоль не помешала балерине танцевать с детьми после репетиции с шоу Аллы Пугачевой. Правда ей все же пришлось снять пуанты, чтобы не травмировать ногу окончательно.

«Попрыгали вместе, и я почувствовала себя ребенком», — призналась Волочкова.

Примечательно, что еще недавно артистка жаловалась на депрессивное состояние, причиной которого стала осенняя погода и холод. Поклонники предположили, что причиной хандры могут быть неудачи в личной жизни.

Ранее Волочкова, которая нашла себе мужчину, заявляла, что до конца года планирует выйти замуж. Однако год уже заканчивается, а о замужестве пока речи не идет. Тем не менее, звезда балета утверждает, что на личном фронте у нее все хорошо — она чувствует себя счастливой, поскольку у нее есть любимый и любящий человек.