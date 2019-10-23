Опубликовано видео ночной дозаправки Ту-160 во время перелета в ЮАР

Москва, 23 октября. Экипажи стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе во время ночного перелета в ЮАР. Минобороны РФ опубликовало видео.

На кадрах видно, как Ту-160 приближается к заправщику Ил-78 и затем стыкуется. После стыковки начинается перекачка топлива. Дозаправка производилась на скорости в несколько сотен километров в час и на высоте несколько тысяч метров.

В среду два российских стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ приземлились на аэродроме «Ватерклоф» в ЮАР. Также в ЮАР прибыли военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан». Перелет из РФ в ЮАР длился 13 часов и проходил над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана. Летчики ВКС РФ преодолели более 11 тысяч километров

В Минобороны РФ отметили, что целью визита российской авиации в ЮАР является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР. Мероприятия направлены на повышение боевой выучки летного состава двух стран.