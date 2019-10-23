Певица Валерия показала, как тренирует дикцию при помощи пробки от шампанского

Москва, 23 октября. Певица Валерия поделилась необычным способом развивать дикцию. Чтобы говорить четче, 51-летняя певица помещает во рту пробку от шампанского.

На своей странице в Istagram певица выложило видео, которое было снято в антракте во время ее выступления в Ульяновске. Валерия положила в рот пробку от шампанского, а затем начала быстро читать отрывок собственной песни «Микроинфаркты».

«И когда я прохожу в аэропортах сквозь рамы, На экранах видны мои душевные раны. Если начал лечить — загляни в мою карту, Каждый твой поцелуй равен микроинфаркту», — произнесла Валерия.

В комментарии к фотографии певица объяснила, что развивает таким образом свой речевой аппарат. Она добавила, что ей приходится прикладывать большие усилия, чтобы не рассмеяться.

Подписчики оценили оригинальный подход Валерии к тренировкам, а также пошутили, что очень важно не забывать вынимать пробку во время выступлений.

Напомним, что весной Валерия рассказала, как быстро похудеть. Чтобы не набирать лишний вес и поддерживать фигуру, Валерия следит за питанием: не ест мучное, сладкое, фастфуд, не пьет алкоголь и кофе. Кроме того, певица регулярно занимается спортом.

Певица доказывает, что поддерживать себя в форме и эффективно заниматься можно не только в зале. Для того, чтобы делать упражнения, нужно лишь найти себе место в комнате, взять в руки гантели и запастись силой воли.