Редкое фото Фриске с беременной Началовой растрогало поклонников

Москва, 23 октября. Архивная фотография известных российских певиц Жанны Фриске и Юлии Началовой появилось в Сети. Снимок растрогал поклонников скончавшихся артисток.

Трогательная фотография появилась в Instagram. На кадре запечатлены две скончавшиеся певицы: Фриске гладит по животу беременную Началову. Снимок был сделан в молодости певиц, тогда никто не знал о их страшной судьбе.

Пользователи назвали снимок трогающим до слез, ведь обеих артисток уже нет в живых. Поклонники признались, что от фото бегут мурашки, снимок заставил их задуматься о скоротечности жизни.

«Такая тяжелая фотка», — написала niginaruzimurodovna.

«Любимые обе. Ну изначально как любила Жанну, так и люблю по сей день. Вечная память им», — добавила gondar_luba.

«Две покойницы. Как знали, что такое фото получилось», — написала irina1992iris.

Фриске скончалась в 2015 году. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак мозга. У Фриске остался малолетний сын Платон.

Началова ушла из жизни на 39-м году жизни в марте текущего года. Причиной ее смерти стало заражение крови, генеральный менеджер исполнительницы Анна Исаева огласила результаты вскрытия. В середине марта Началову госпитализировали в одну столичных клиник, но спустя несколько дней перевели в другую. Врачи диагностировали у артистки гангрену ноги и подагру. Похороны Началовой прошли 21 марта на Троекуровском кладбище в российской столице.