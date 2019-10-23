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ФАН-ТВ

Владимир Путин открыл экономический форум «Россия —  Африка». ФАН-ТВ

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Первый в истории России экономический форум, посвященный сотрудничеству с Африкой, стартовал в Сочи. Его открыл лично президент России Владимир Путин. У экспертов есть всего два дня, чтобы обсудить актуальные для материка вопросы и предложить векторы развития. Одним из ключевых событий дня стало списание долгов. Об этом решении российский лидер объявил во время открытия форума. 

Владимир Путин открыл экономический форум «Россия —  Африка». ФАН-ТВ

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов. С рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста», заявил российский лидер.

Владимир Путин открыл экономический форум «Россия —  Африка». ФАН-ТВ

43 главы государства и 11 послов и министров — ни одна африканская страна не оставила форум без внимания. Южный континент становится центром экономического притяжения. За пять лет товарооборот с Россией вырос более чем в два раза. Ряд компаний уже зарекомендовал себя на рынке. Спрос высок и у частного бизнеса, и, безусловно, у госкорпораций, таких как «Росатом».

«Следующая тема это большая экономическая эффективность инвестиций, оборачиваемость капиталовложений, которые направляются на строительство атомных блоков. Доллар, вложенный в наш проект, дает до двух долларов заказа при локализации продукта у предприятий стран-заказчиков», — подчеркнул гендиректор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Владимир Путин открыл экономический форум «Россия —  Африка». ФАН-ТВ

Для приумножения капиталов бизнесмены общаются в отдельной, деловой зоне. Среда здесь для этого исключительно благоприятная. Перспективные для сотрудничества отрасли представлены в выставочной зоне экономического форума «Россия —  Африка». Для поиска партнеров созданы все условия, предварительные договоренности обсуждают прямо на месте. На ЭКСПО — различные сферы: здесь и сельское хозяйство, машиностроение, легкая и тяжелая промышленность.

Владимир Путин открыл экономический форум «Россия —  Африка». ФАН-ТВ

«Калашников» уже давно полюбился зарубежным партнерам. И сегодня у павильона не протолкнуться. Несмотря на то, что компания уже давно работает на африканском рынке, она продолжает удивлять.

«Для нас саммит «Россия Африка» очень хорошая возможность. Многие представляют ГК «Калашников» исключительно как производителя стрелкового оружия. Но сейчас наш ассортимент намного шире: мы предлагаем и катера, и беспилотники, и экипировку. Так как это не военная выставка, а именно экономическое предприятие, мы видим очень большой интерес к новым направлениям нашей работы»,отмечает технический консультант ГК «Калашников» Владимир Онокой.

Владимир Путин открыл экономический форум «Россия —  Африка». ФАН-ТВ

Дополнительным аксессуаром может стать тепловизионный прицел от «Инфратеха». Он универсальный и подходит ко всем видам автоматов Калашникова. Основное назначение, конечно, боевое, но и на охоте такой можно использовать смело.

Владимир Путин открыл экономический форум «Россия —  Африка». ФАН-ТВ

Таким оказался лишь первый день форума, дискуссии продолжатся. На открытии удалось обсудить важные экономические вопросы, большое внимание — бизнесу. В чем богатейший по ресурсам материк испытывает дефицит? И главное — какой может быть роль России в укреплении доверительных партнерских отношений? На эти и другие вопросы еще предстоит ответить экспертам.

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