Первый в истории России экономический форум, посвященный сотрудничеству с Африкой, стартовал в Сочи. Его открыл лично президент России Владимир Путин. У экспертов есть всего два дня, чтобы обсудить актуальные для материка вопросы и предложить векторы развития. Одним из ключевых событий дня стало списание долгов. Об этом решении российский лидер объявил во время открытия форума.

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов. С рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста», — заявил российский лидер.

43 главы государства и 11 послов и министров — ни одна африканская страна не оставила форум без внимания. Южный континент становится центром экономического притяжения. За пять лет товарооборот с Россией вырос более чем в два раза. Ряд компаний уже зарекомендовал себя на рынке. Спрос высок и у частного бизнеса, и, безусловно, у госкорпораций, таких как «Росатом».

«Следующая тема — это большая экономическая эффективность инвестиций, оборачиваемость капиталовложений, которые направляются на строительство атомных блоков. Доллар, вложенный в наш проект, дает до двух долларов заказа при локализации продукта у предприятий стран-заказчиков», — подчеркнул гендиректор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Для приумножения капиталов бизнесмены общаются в отдельной, деловой зоне. Среда здесь для этого исключительно благоприятная. Перспективные для сотрудничества отрасли представлены в выставочной зоне экономического форума «Россия — Африка». Для поиска партнеров созданы все условия, предварительные договоренности обсуждают прямо на месте. На ЭКСПО — различные сферы: здесь и сельское хозяйство, машиностроение, легкая и тяжелая промышленность.

«Калашников» уже давно полюбился зарубежным партнерам. И сегодня у павильона не протолкнуться. Несмотря на то, что компания уже давно работает на африканском рынке, она продолжает удивлять.

«Для нас саммит «Россия — Африка» — очень хорошая возможность. Многие представляют ГК «Калашников» исключительно как производителя стрелкового оружия. Но сейчас наш ассортимент намного шире: мы предлагаем и катера, и беспилотники, и экипировку. Так как это не военная выставка, а именно экономическое предприятие, мы видим очень большой интерес к новым направлениям нашей работы», — отмечает технический консультант ГК «Калашников» Владимир Онокой.

Дополнительным аксессуаром может стать тепловизионный прицел от «Инфратеха». Он универсальный и подходит ко всем видам автоматов Калашникова. Основное назначение, конечно, боевое, но и на охоте такой можно использовать смело.

Таким оказался лишь первый день форума, дискуссии продолжатся. На открытии удалось обсудить важные экономические вопросы, большое внимание — бизнесу. В чем богатейший по ресурсам материк испытывает дефицит? И главное — какой может быть роль России в укреплении доверительных партнерских отношений? На эти и другие вопросы еще предстоит ответить экспертам.